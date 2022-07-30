الطائف 02 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022 م واستنطلق غداً فعاليات برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي، الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ، بمشاركة أكثر من 56 طالباً موهوباً من طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية.ويتضمن البرنامج الذي يستمر على مدى 15 يوماً ، 5 وحدات إثرائية و 6 حقائب تدريبية في مجموعة من البرامج والأنشطة في المجالات الثقافية والمهارية والاجتماعية والرياضية ، تسهم في توفير السواعد الوطنية التي تلبي احتياجات التنمية، وتكون ضمن الكوادر المتميزة ذات الكفاءة في السوق المحلي والعالمي.وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي، أن الإدارة أكملت استعداداتها لانطلاق البرنامج الذي يتبنى إثراء المعرفة ورفع الكفاءة وبناء الخبرات العلمية والعملية وفق منهجيات عالمية ، لافتًا إلى أن البرنامج يقوم على توسعة مدارك الطلبة المعرفية وفتح الآفاق لبنائها، وتحديد واكتشاف المجال العلمي لوضع أهدافه المستقبلية، بالإضافة إلى تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية وتوفير بيئة علمية وإثرائية تمكنهم من مخالطة أقرانهم الموهوبين بنفس الفئة العمرية.// انتهى //00:20ت م0001