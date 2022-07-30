الرياض 02 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022 م واستُسحب غدًا في مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة في أبها قرعة بطولة كأس العرب للناشئين 2022، التي يستضيفها الاتحاد الجزائري لكرة القدم خلال الفترة من 22 أغسطس وحتى 8 سبتمبر المقبلين.ويشارك في البطولة 16 منتخباً، قسمت على 4 مستويات على النحو التالي :المستوى الأول: الجزائر - المغرب - مصر - تونس.المستوى الثاني: السعودية - الإمارات - العراق - عمان.المستوى الثالث: لبنان - فلسطين - موريتانيا - ليبيا.المستوى الرابع: جزر القمر - السودان - اليمن - سوريا.وتعد بطولة كأس العرب لمنتخبات الناشئين، ثالث بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم في 2022، بعد كأس العرب لكرة قدم الصالات وكأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً التي تستمر حتى يوم 6 أغسطس المقبل.// انتهى //01:05ت م0003