القاهرة 02 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022 م واستعادل فريق الأهلي أمام مضيفه فريق المقاولون العرب سلبياً بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما يوم أمس على ملعب "المقاولون العرب" بالقاهرة ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الـ 21 لبطولة الدوري المصري لكرة القدم.بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 55 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، كما ارتفع رصيد المقاولون إلى 25 نقطة في المركز السادس عشر.// انتهى //01:41ت م0004