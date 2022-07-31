بريدة 02 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022 م واسانطلقت فعاليات النادي الصيفي بجامعة القصيم في عامه الخامس، بمشاركة جميع طلاب المراحل التعليمية، والذي يستمر أكثر من 30 يومًا تحت إشراف عمادة شؤون الطلاب بالجامعة، لاستثمار فترة الإجازة الصيفية لدى الطلاب في تنمية مواهبهم ومهاراتهم.ويقدم النادي الصيفي عدد من البرامج الحضورية والافتراضية للمشتركين في مختلف المجالات، الثقافية والرياضية والعلمية بالإضافة إلى مسابقات حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية، ودورات افتراضية، وواحة للشعر والرسم، وتنمية التراث الوطني.كما تحتوي برامج النادي على دورات تطويرية، أبرزها دورات باللغة الإنجليزية والفرنسية واليابانية، وتعلم تصميم وبرمجة الروبوتات، لتطوير القدرات وتنمية المهارات الأساسية والمستقبلية للمستفيدين.// انتهى //05:02ت م0005