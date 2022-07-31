اجتماعي / مدينة الملك سلمان الطبية بالمدينة المنورة تختتم حملة توعوية بأهمية الإسعافات الأولية
الأحد 1444/1/2 هـ الموافق 2022/07/31 م واس
المدينة المنورة 02 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022 م واس
اختتمت مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنورة ممثلة بقسم طوارئ طب الأطفال فعاليات الحملة التوعوية أمس بعنوان " معرفتك .. تنقذ حياة طفلك " مستهدفة جميع أفراد المجتمع كافة وذلك بمقر مجمع الراشد بالمدينة المنورة .
وتضمنت فعاليات الحملة التي تُعد أحد الأنشطة المجتمعية للمدينة الطبية , التدريب على كيفية التصرّف عند الحالات الصحية الطارئة وتنفيذ دورة " المسعف الصغير " والاستمتاع بألعاب الواقع الافتراضي لتعزيز الجوانب التوعوية لدى الأطفال والعائلات في هذا المجال وكذلك التعريف بمبادئ الإسعافات الأولية إلى جانب أنشطة ترفيهية للأطفال والعديد من الجوائز القيمة .
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