المدينة المنورة 02 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022 م واساختتمت مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنورة ممثلة بقسم طوارئ طب الأطفال فعاليات الحملة التوعوية أمس بعنوان " معرفتك .. تنقذ حياة طفلك " مستهدفة جميع أفراد المجتمع كافة وذلك بمقر مجمع الراشد بالمدينة المنورة .وتضمنت فعاليات الحملة التي تُعد أحد الأنشطة المجتمعية للمدينة الطبية , التدريب على كيفية التصرّف عند الحالات الصحية الطارئة وتنفيذ دورة " المسعف الصغير " والاستمتاع بألعاب الواقع الافتراضي لتعزيز الجوانب التوعوية لدى الأطفال والعائلات في هذا المجال وكذلك التعريف بمبادئ الإسعافات الأولية إلى جانب أنشطة ترفيهية للأطفال والعديد من الجوائز القيمة .// انتهى //06:53ت م0008