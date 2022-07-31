عام / "المركز الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
الأحد 1444/1/2 هـ الموافق 2022/07/31 م واس
المدينة المنورة 02 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022 م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة , تشمل تأثيراتها ارتفاعاً في الأمواج وتدنياً في مدى الرؤية ، على محافظات ينبع وينبع النخل والرايس.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.
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