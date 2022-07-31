المدينة المنورة 02 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة , تشمل تأثيراتها ارتفاعاً في الأمواج وتدنياً في مدى الرؤية ، على محافظات ينبع وينبع النخل والرايس.وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.// انتهى //07:58ت م0010