الرياض 02 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022 م واسنفّذت صحة الرياض 4117 جولة رقابية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية، إضافة إلى الصيدليات، وذلك خلال الفترة من 21 - 28 من الشهر الميلادي الجاري بهدف التأكد من الإلتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية .وشملت الجولات 334 زيارة للمستشفيات الخاصة والعامة 49 مستشفى خاصا و 285 مستشفى حكومياً و 400 زيارة للمراكز الحكومية و 1682 زيارة للمجمعات الطبية، إضافة إلى 1701 زيارة للصيدليات.// انتهى //10:19ت م0019