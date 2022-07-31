عام / صحة الرياض تُنفذ 4117 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
الأحد 1444/1/2 هـ الموافق 2022/07/31 م واس
الرياض 02 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022 م واس
نفّذت صحة الرياض 4117 جولة رقابية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية، إضافة إلى الصيدليات، وذلك خلال الفترة من 21 - 28 من الشهر الميلادي الجاري بهدف التأكد من الإلتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية .
وشملت الجولات 334 زيارة للمستشفيات الخاصة والعامة 49 مستشفى خاصا و 285 مستشفى حكومياً و 400 زيارة للمراكز الحكومية و 1682 زيارة للمجمعات الطبية، إضافة إلى 1701 زيارة للصيدليات.
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10:19ت م
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