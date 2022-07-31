إسلام آباد 02 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تطورات الأوضاع في إقليم بلوشستان الذي يشهد موجة قوية للفيضانات والسيول التي دمرت الآلاف المنازل، في حين تواصل السلطات أعمال إغاثة المنكوبين مع ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 124 قتيلاً.وأخبرت عن تأثر برنامج الرحلات الجوية الداخلية في العديد من المدن الباكستانية بسبب موجة الأمطار الموسمية المستمرة بغزارة.وتناولت في الشأن الأمني قضاء الجيش الباكستاني على ستة مسلحين من العناصر الإرهابية خلال عملية نفذتها قواته جنوب غرب باكستان.وتابعت صحف إسلام آباد في الشأن الإقليمي والدولي تطورات الوضع في السياسي في العراق، إلى جانب تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوقع منظمة الصحة العالمية وفيات أخرى بجدري القرود في أوروبا.// انتهى //10:38ت م0021