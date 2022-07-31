جدة 02 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس باتريس تالون، رئيس جمهورية بنين، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بنين الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //10:45ت م0023