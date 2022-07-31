جيزان 02 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا عن تكون أمطار رعدية على منطقة جازان ، تشمل مدينة جيزان ومحافظات جزر فرسان، وهروب، وضمد، وأبوعريش، وأحد المسارحة، وصامطة، والطوال، والدرب، وبيش، والأجزاء الساحلية والمناطق المفتوحة والطرق السريعة, كما توقع المركز هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على القطاع الجبلي وتشمل محافظات الحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا.وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ 8 مساءً.// انتهى //10:55ت م0028