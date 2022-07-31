القاهرة 02 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022 م واستستضيف القاهرة فعاليات مؤتمر الإسكان العربي السابع، الذي تنظمه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية بالتعاون مع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بالجامعة العربية، خلال الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر المقبل، بمشاركة 22 دولة، وذلك على هامش الدورة الـ (39) لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب.وسيناقش المؤتمر الذي يُعقد على مدى 3 أيام، بعنوان "نحو مدن ذكية مستدامة تحقق جودة الحياة"، عددًا من المحاور الرئيسية، منها المدن الذكية، والمدن المستدامة، وجودة الحياة، والتجارب الإقليمية والعالمية، فضلاً عن تنظيم معرض ضمن فعاليات المؤتمر.ويهدف المؤتمر إلى طرح رؤى عربية مشتركة لمواجهة تحديات العمران الحالية والمستقبلية في الوطن العربي، ووضع حلول مبتكرة وآليات فعَّالة، وكذلك إبراز التجارب والمشروعات الرائدة في مجال المدن الذكية والمستدامة.// انتهى //11:06ت م0030