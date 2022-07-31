بريدة 02 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022 م واساختتمت أمس الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد " كبدك " بالقصيم بالتعاون مع تجمع الرياض الصحي الأول، مشاركتها في المعرض التثقيفي الذي أقيم بستي مول بالرياض يومي 29 و 30 يوليو الجاري بمناسبة اليوم العالمي لالتهابات الكبد، تحت عنوان "خفف .. نحو مجتمع خالٍ من دهون الكبد".وجاءت الفعالية بهدف زيادة مستوى الوعي المجتمعي بالتهاب الكبد الفيروسي والأمراض التي يسببها، وأهمية تعزيز الجانب الوقائي، إلى جانب التعريف بالبرامج والخدمات التي تقدمها جمعية " كبدك " .// انتهى //11:35ت م0033