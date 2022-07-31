الرياض 02 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022 م واسدشّنت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم المخ والأعصاب اليوم وحدة السكتة الدماغية، بحضور المدير العام التنفيذي الدكتور أحمد العنزي.وتتسع الوحدة لـ 18 سريرًا، وتم تجهيزها بأحدث التقنيات الطبية لمتابعة ورعاية مرضى السكتات الدماغية، بالإضافة إلى نظام متطور يربط جميع أجهزة الأشعة بأحدث تطبيقات العلاج باستخدام الذكاء الاصطناعي لدعم التشخيص المبكر للسكتة الدماغية على مدار الساعة.من جانبه أشار رئيس الوحدة الدكتور محمد صلواتي إلى أن جميع المرضى يخضعون منذ لحظة دخولهم إلى برنامج تأهيلي متكامل بدءًا من العلاج الطبيعي والوظيفي وعلاج النطق والتخاطب ومشاكل البلع، مبينًا أن الوحدة تملك طاقمًا طبيًا مؤهلًا ومدربًا على التعامل مع جميع حالات السكتات الدماغية بقيادة استشاريي المخ والأعصاب الحاصلين على الزمالة الطبية في تخصص السكتات الدماغية.// انتهى //12:16ت م0041