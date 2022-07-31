الرياض 02 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022 م واسأكد أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر (آركو) الدكتور صالح بن حمد التويجري، أن تجنيد الأشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة من عمليات الاتجار بالأشخاص حسب المواد الموجودة في بروتوكول "باليرمو", مشيراً إلى أن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي أُقر من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 30 يوليو 2022م, فرصة للتذكير بهذه الجريمة.وبين الدكتور التويجري أن من أسباب تنامي هذه الجريمة انتشار الفقر والبطالة، وتدهور الوضع الاقتصادي؛ وزيادة الطلب العالمي على العمالة غير القانونية الرخيصة، والحروب والصراعات المسلحة، وانتشار الجريمة في المجتمعات، وعدم مقدرة الدول على حماية الحدود، وازدياد معدلات اللجوء والهجرة الداخلية والخارجية لبعض الدول.وأفاد أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في عام 2010، خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وحثت الحكومات في جميع أنحاء العالم على اتخاذ تدابير منسقة ومتسقة لمكافحة هذه الجريمة من أجل تعزيز التنمية البشرية ودعم الأمن في أنحاء العالم.// انتهى //12:17ت م0042