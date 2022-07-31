الرياض 02 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022 م واسأعلن مصرف الراجحي ، تحقيق أرباح في الربع الثاني من العام الحالي 2022، بلغت 4,258 مليون ريال، مقارنة مع 3,605 ملايين ريال للربع الثاني من العام السابق، وبنسبة زيادة بلغت 18%، وبهذا يكون إجمالي أرباح المصرف للأشهر الستة الأولى من العام الحالي 8,392 مليون ريال في مقابل أرباح قدرها 6,940 مليون ريال للنصف الأول من عام 2021 وبنسبة زيادة قدرها 21%.وارتفع إجمالي دخل العمليات للأشهر الستة الأولى من العالم الحالي بنسبة 15% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021 نتيجة لنمو صافي دخل التمويل والاستثمارات وأتعاب الخدمات المصرفية، كما أن المصرف واصل تدعيم سياسته المالية المتحفظة وقام بتجنيب مخصصات مالية إضافية وهو ما انعكس بشكل إيجابي على قوة المركز المالي للمصرف، حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة أكثر من 293%.وبين المصرف أن حقوق المساهمين ارتفعت بنسبة 26% لتصل إلى 75 مليار ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفع إجمالي الموجودات ليصل إلى 710 مليارات بنسبة زيادة بلغت 30% عن الفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغ صافي الأصول التمويلية للمصرف 520 مليار ريال بنسبة زيادة بلغت 33% عن الفترة نفسها من العام الماضي.وأوضح أن أرصدة العملاء ارتفعت بنسبة 24% لتبلغ 553 مليار ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي، كما بلغ معدل العائد على الموجودات وحقوق المساهمين 2.6% و23.4% على التوالي، وأصبح ربح السهم خلال الفترة بعد الزكاة 2.08 ريالاً.// انتهى //12:19ت م0043