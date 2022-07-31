الرياض 02 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022 م واسوقّعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم، مذكّرة تعاون مع الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، لتطوير أنظمة المراجعة الداخلية والحوكمة والرقابة، وتقديم الخدمات الاستشارية والتدريب، بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، ومعالي رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري.ومَثّل الوزارة في توقيع المذكّرة، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية حمدان بن سعيد الحمدان، ومن جمعية المراجعين الداخليين الرئيس التنفيذي عبدالله بن صالح الشبيلي.وتهدف المذكرة إلى تطوير أنظمة المراجعة الداخلية والرقابة والحوكمة وإدارة المخاطر، إضافة إلى تبادل الخبرات وتقديم الخدمات الاستشارية والتدريب والدعم العلمي والمعرفي لمنسوبي المراجعة الداخلية بالوزارة، والعمل على رفع كفاءة إدارة المراجعة الداخلية، من خلال تطوير مهارات الكوادر البشرية في مجالات المراجعة الداخلية والحوكمة والالتزام وإدارة المخاطر، فضلًا عن تقييم جودة الأداء تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.// انتهى //12:49ت م0044