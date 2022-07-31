أبها 02 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً متقدماً عن تكون أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات الحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب.وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ ٨ مساءً.// انتهى //12:52ت م0045