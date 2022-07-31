الرياض 02 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022 م واسأكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أهمية العلاقات بين مجلس التعاون وجمهوريات آسيا الوسطى والحرص والسعي لتعزيزها في جميع المجالات لخدمة المصالح المشتركة.وثمّن معاليه في مستهل جولته التي تشمل (تركمانستان، طاجيكستان، قرقيزستان، أوزباكستان, كازاخستان)، العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط دول مجلس التعاون بهذه الدول، راجياً أن تسهم الجولة في فتح آفاق جديدة من العمل المشترك والتعاون وتنسيق المواقف في المجالات بين مجلس التعاون وجمهوريات آسيا الوسطى، وتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وأمن الطاقة والمياه والأمن الغذائي وتعزيز الأمن والاستقرار ودعم جهود التنمية المستدامة.// انتهى //13:02ت م0047