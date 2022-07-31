الرياض 02 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة في مكتبه بقصر الحكم اليوم مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء الدكتور محمد بن عبدالعزيز أبو عباة.وتسلم سموه نسخة من التقرير السنوي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة لعام 2021 م ، واستمع إلى شرح عن عمليات السلامة والمراقبة الدورية والتوعية العامة التي يقوم بها الدفاع المدني في المنطقة.// انتهى //13:11ت م0049