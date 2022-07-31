داكار 02 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022 م واسبدأ الناخبون في السنغال اليوم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية.وسينتخب السنغاليون أعضاء البرلمان المؤلف من مجلس واحد يضم 165 نائبًا ويهيمن عليه حاليًا مؤيدو الرئيس سال، لولاية مدتها خمس سنوات.يُذكر أنه توجه للتصويت في الانتخابات نحو 6727759 ناخبًا، سيصوتون عبر 15196 مكتب اقتراع، بزيادة 1109 مكاتب مقارنة بانتخابات 2017 التشريعية.// انتهى //13:13ت م0050