جدة 02 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022 م واسأدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الإنفجار الذي استهدف ملعب كابول الدولي للكريكت وأدى إلى إصابة عدد من المتفرجين.وأشارت الأمانة العامة، إلى أن الهجوم يعد تذكيراً بالغ القسوة بالعمليات المتكررة التي تستهدف المدنيين الأفغان، مجددة تأكيدها على ضرورة مثول مرتكبي هذه الأعمال الدنيئة ضد المدنيين أمام العدالة، وكذلك كل من أسهم معهم بالرعاية والتخطيط، معربة عن تضامنها الراسخ مع أفغانستان وشعبها الذي طالت معاناته، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.// انتهى //13:21ت م0052