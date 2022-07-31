الدمام 02 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، مدير الإدارة الإقليمية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمنطقة ضيف الله العتيبي؛ بمناسبة تعيينه.وهنأ سموه، العتيبي بهذه المناسبة؛ متمنياً له التوفيق في مهام عمله.وقدم مدير الإدارة الإقليمية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك الشكر لسمو أمير الشرقية على توجيهاته السديدة ودعمه ومتابعته لأعمال الهيئة بالمنطقة.// انتهى //13:22ت م0053