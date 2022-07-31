عام / سمو أمير الشرقية يستقبل مدير هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمنطقة
الأحد 1444/1/2 هـ الموافق 2022/07/31 م واس
الدمام 02 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، مدير الإدارة الإقليمية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمنطقة ضيف الله العتيبي؛ بمناسبة تعيينه.
وهنأ سموه، العتيبي بهذه المناسبة؛ متمنياً له التوفيق في مهام عمله.
وقدم مدير الإدارة الإقليمية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك الشكر لسمو أمير الشرقية على توجيهاته السديدة ودعمه ومتابعته لأعمال الهيئة بالمنطقة.
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