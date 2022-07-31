أديس أبابا 02 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022 م واسالتقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين، بالعاصمة أديس أبابا، بالمبعوث الأمريكي الجديد للقرن الأفريقي، مايك هامر.وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية استمرار إيصال المساعدات الإنسانية دون قيود للمناطق الإثيوبية المنكوبة جراء النزاع، وإجراء محادثات سياسية لإنهاء النزاع وتحقيق سلام دائم.// انتهى //13:38ت م0055