بريدة 02 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022 م واستلقت غرفة القيادة والتحكم بفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم خلال الربع الثاني من عام 2022 ما يقارب 8874 بلاغاً.وقدم الفرع في الفترة نفسها عدة خدمات في الجوانب الإسعافية والفنية والتطوعية والتدريب والتثقيف المجتمعي عن طريق تطبيق "اسعفني"، والمسعف الإلكتروني، وتطبيق "توكلنا"، كما نفذ 7 تمارين فرضية للتأكد من الجاهزية وتقديم أفضل الخدمات الطبية الإسعافية لطالبيها.ونفذت إدارة التطوع بالفرع العدد من النشاطات في مختلف المناسبات بالمنطقة، تضمنت 52 مشاركه وفعالية و 8 دورات ومحاضرات تعريفية بعدد ساعات تطوعية بلغت 7685 ساعة، فيما بلغ عدد المتطوعين 654 متطوعاً ومتطوعة، في حين عقدت إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب، ممثلة بإدارة التثقيف المجتمعي 56 دورة استفاد منها 3900 متدرب ومتدربة.‏وأكد مدير عام الفرع خالد بن صالح الخضر حرص الفرع على رفع مستوى ثقافة المواطنين والمقيمين في عدد من البرامج في الإسعافات الأولية والمشاركات التطوعية من خلال التسجيل في الموقع الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي.م . ك // انتهى //14:50ت م0067