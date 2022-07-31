الأحساء 02 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمكتبه في المحافظة اليوم، الرئيس التنفيذي لمركز برنامج ‏جودة الحياة خالد بن عبدالله البكر يرافقه فريق المركز .واستمع لشرح عن أبرز مشاريع ومبادرات مركز برنامج جودة الحياة، والقطاعات التابعة له، وأبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي يعمل على تنفيذها، وسبل التعاون المشتركة بين المحافظة والمركز لتحقيق نقلة نوعية لسكان المحافظة.وأكد سموه أهمية برنامج جودة الحياة باعتباره أحد برامج ‏تحقيق رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى تحسين جودة حياة المجتمع وتطوير قطاعات الثقافة والرياضة والسياحة والبلديات وغيرها، بالإضافة أهمية تظافر ‏الجهود بين الجهات الحكومية كافة لتهيئة البيئة اللازمة ‏لإنجاح مشاريع ‏وبرامج جودة الحياة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.من جانبه، أوضح البكر أن مبادرات ومشاريع برنامج جودة الحياة تشمل جميع مناطق المملكة، بالتنسيق والتعاون وتظافر جهود القطاعات والجهات الحكومية لتعزيز جودة حياة السكان .// انتهى//14:54ت م0068