جدة 02 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022 م واسدشنت إدارة تعليم محافظة اليوم ،فعاليات المعسكر العلمي الصيفي الأول 2022 تحت شعار "قدرات طلابية .. منافسة عالمياً" ، بمشاركة 140 طالباً وطالبة من أربع إدارات تعليمية.ويستهدف المعسكر الذي يستمر اسبوعين في برامجه مجالات متعددة منها الرياضيات والتكنولوجيا والعلوم والهندسة والفنون المختلفة، وضمن مسارات علمية رئيسية للورش التدريبية المقدمة للمشاركين في المعسكر كالطاقة النظيفة ، الذكاء المحيط وإنترنت الأشياء، علوم الفضاء، وعلماء المستقبل، إلى جانب الزيارات الميدانية لعدد من المصانع المتخصصة وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية والبرامج الترفيهية المصاحبة.وتأتي أهمية المعسكر في صقل وتنمية قدرات الطلاب المشاركين، خاصة المتفوقين وتوفير التدريب والتأهيل لتهيئتهم للمشاركة في المنافسات العلمية المحلية والعالمية .// انتهى //14:54ت م0069