بريدة 02 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022 م واستسلّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم تقرير مهرجان أضحيتي 43 ، الذي نظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم، بالشراكة مع أمانة القصيم، والجمعية التعاونية للثروة الحيوانية بمدينة بريدة.جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم، المشرف العام على فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس سلمان الصوينع، ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم المهندس عبدالعزيز الرجيعي، وفريق عمل المهرجان.وأشاد سموه بالجهود التي بذلها فرع وزارة البيئة والأمانة وجمعية الثروة الحيوانية في مهرجان أضحيتي للتوعية بالأضحية السليمة والتعريف بالاشتراطات الصحية الواجب توفرها في الأضحية ، وإيصال رسالتها التعريفية والتوعوية، التي تستهدف في المقام الأول تعزيز الصحة العامة والغذائية لكافة أفراد الأسرة، بالإضافة إلى تفعيل دور الشباب بالمهرجان، مشيداً بالدور التكاملي بين الجهات الحكومية في تعزيز التوعية والتعريف بالصحة العامة وخاصة فيما يخص الأضاحي، متمنياً للجميع التوفيق والسداد.واستمع لشرحٍ من المهندس الرجيعي عما تضمنه التقرير من أهداف وبرامج المهرجان الذي أقيم بمدينة الأنعام ببريدة، مشيرا إلى أن المهرجان تضمن حزمة من البرامج الخدمية وتوفير 200 فرصة عمل للشباب وتعزيز التوعوية التي تستهدف رفع الوعي في التعامل السليم مع الأضحية، وطرق شرائها، وأفضل السبل للتعامل مع اللحوم بشكل صحي.وبين أن مهرجان أضحيتي عمل على تقديم العديد من الخدمات والفعاليات ضمن مهرجان أضحيتي 43 بمدينة الأنعام ومنطقة القصيم بشكل عام, حيث جهز 27 مسلخاً ثابتاً ومتنقلاً, و 35 سوقاً للماشية يعمل بها 200 موظف وفني, و60 طبيباً بيطرياً, و 500 جزار وعامل, إضافة إلى 12 عيادة بيطرية متنقلة, و 35 فرقة رقابية على الأسواق والمسالخ.وفي نهاية اللقاء كرّم سمو أمير القصيم فريق عمل المهرجان، مقدراً دورهم المميز في إنجاح برامجه وفعالياته.// انتهى //14:56ت م0070