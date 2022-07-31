الخرطوم 02 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022 م واسافتتح المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية معالي البروفيسور إبراهيم الدخيري بمقر المنظمة بالخرطوم اليوم، أعمال الدورة التدريبية القطرية في مجال الزراعة المستدامة والتغيرات المناخية، التي تنفذها المنظمة بالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بولاية الخرطوم بجمهورية السودان - قطاع نقل التقانة والإرشاد، لفائدة 30 مشاركًا من الكوادر العاملة بالوزارة.وتهدف الدورة التي تستمر خمسة أيام إلى تعريف المشاركين بمفهوم التغير المناخي والأسباب والآثار المترتبة عنه، وتتناول عددًا من الموضوعات تركز على مفهوم وخصائص الزراعة المستدامة، والتغير المناخي والزراعة، والتغير المناخي والأمن الغذائي، وتأثيرات التغير المناخي على الزراعة وتأثيرات الزراعة على التغير المناخي، والعواقب المترتبة على التغير المناخي، كما تتناول الدورة تقديم نماذج عن مظاهر التغير المناخي على المستوى الدولي والإقليمي والقطري، وتقييم التغييرات المناخية وأثرها على القطاع الزراعي، ومفهوم الزراعة الذكية مناخيًا وأهدافها وخصائصها، والزراعة الحافظة، وإدارة المخاطر المستقبلية وبناء القدرة على الصمود، بجانب التعرف على إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية في قطاعات الزراعة المطرية، والقطاع البستاني، والإنتاج الحيواني، والإنتاج السمكي، وقطاع المراعي وفي مجال إدارة الغابات، بالإضافة إلى التعريف بالإدارة المتكاملة لإدارة الموارد المائية ودور الإرشاد الزراعي في التخفيف من آثار التغير المناخي.// انتهى //15:10ت م0074