الدمام 02 محرم1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022 م واسطرحت أمانة المنطقة الشرقية فرصة استثمارية، ممثلة في استثمار مركز الملك عبد الله الحضاري بكورنيش الدمام، ويقع المركز على كورنيش الدمام بمساحة أكثر من 850 ألف متر مربع، ويتضمن جزيرتين بحرية وحواجز وقنوات مائية مراكز للفنادق والتسوق ومراكز استثمارية ومباني تجارية وصالات متعددة الاستخدام وسينما ومرسى للقوارب (مارينا )، وممرات مائية وحدائق ومسطحات خضراء ومواقع ألعاب متنوعة للأطفال ولمختلف الأعمار إضافة إلى متاجر ومقاهٍ ومطاعم متنوعة ومواقع وساحات للمهرجانات والفعاليات والمعارض والمؤتمرات والاحتفالات والمسارح المكشوفة والأندية الرياضية والأنشطة البحرية وأسواق للبيع بالتجزئة وحدائق وميادين ومتحف ومكتبة وإكواريم ومسار دراجات ونوافير وساحات عامة وخدمات مساندة ومن المتوقع أن يستوعب المركز أكثر من 12 ألف شخص في وقت واحد.وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، أن الفرص الاستثمارية تهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية والترفيهية والبحرية والثقافية والرياضية بالدمام، وخلق وجهة حضارية جديدة والارتقاء بالخدمات على كورنيش الدمام الذي يشهد عدة مشاريع كبرى، مؤكداً أن الأمانة مستمرة بدعم المستثمرين بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة لتحقيق مفهوم الاستدامة المالية ورفع معدلات التنمية وخلق فرص وظيفية جديدة وعناصر جودة الحياة.وبين أن هذه الفرصة الاستثمارية طُرحت لأهميتها وتميزها وموقعها الإستراتيجي، وتأتي بمدة عقد استثماري 50 سنة لدعم المستثمرين ورفع الجدوى الاقتصادية من المشروع مما يحفز المستثمرين ويرفع من جاذبية الاستثمارات بالأمانة؛ حيث خُفض الضمان البنكي المطلوب ليصل إلى 25٪ فقط ، ومدة الإعفاء تصل حتى 10٪ من إجمالي مدة العقد ؛ دعمًا للمستثمرين والتيسير عليهم ورفع جاذبية الاستثمار لديهم.ودعا المهندس الجبير المستثمرين الراغبين بالاستثمار إلى التواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة، أو الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي"فرص" للمشاركة بالفرصة الاستثمارية.// انتهى //15:31ت م0075