الرياض 02 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022 م واسحقق المنتخب السعودي للكاراتيه المركز الرابع خلال مشاركته في البطولة العربية الـ13 للكاراتيه للرجال والسيدات، والمقامة في مصر بإستاد القاهرة الدولي يومي الجمعة والسبت 29 - 30 يوليو 2022م، بواقع 11 ميدالية ذهبية وبرونزية في منافسات الكاتا والقتال الجماعي والفردي، وذلك بحضور رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري، ورئيس الوفد عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكاراتيه تركي بخاري.وتضمنت قائمة المنتخب السعودي مشاركة 9 لاعبين ولاعبات من فئة الأولمبي في منافسات الكاتا والقتال، حيث حقق الميدالية الذهبية في منافسات القتال للرجال كل من: علي برناوي في وزن -75 كجم وسند سفياني في وزن + 84 كجم، بينما حقق محمد المالكي الميدالية البرونزية في وزن -84 كجم، وفي القتال الجماعي للرجال حقق المنتخب الميدالية البرونزية، وفي منافسات الكاتا الفردي حقق مسفر الأسمري الميدالية البرونزية، وفي منافسات القتال للسيدات حقق الميدالية البرونزية كل من: وجن الشهري في وزن -50 كجم، ونورة الراشد في وزن -55 كجم، ولمى عبدالعزيز في وزن -61 كجم، ولجين الحربي في وزن -68 كجم، إضافةً إلى تحقيق المنتخب الميدالية البرونزية في منافسات القتال الجماعي للسيدات، وفي منافسات الكاتا الفردي حققت منال الزيد الميدالية البرونزية.تأتي هذه المشاركة تماشيًا مع الخطة الإستراتيجية للاتحاد، لرفع تصنيفه بين الاتحادات على المستوى العالمي، واستعدادًا لخوض المشاركات الدولية القادمة، وذلك في ظل ما يشهده القطاعمن دعم غير مسبوق من القيادة الرشيدة -أيدها الله- وبدعم وتوجيه من سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية وسمو نائبه الأمير فهد بن جلوي.// انتهى //15:31ت م0077