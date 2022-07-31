تعز 02 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 96 طناً و300 كيلوجرام من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجاً في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز، استفاد منها 5,400 فرد.ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م الذي يُنفّذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.// انتهى //15:33ت م0080