المهرة 02 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022 م واسواصل مركز الغسيل الكلوي بمديرية الغيضة في محافظة المهرة اليمنية تقديم خدماته الطبية للمستفيدين بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.واستقبل المركز خلال شهر يونيو الماضي 53 مريضًا بينهم 37 مريضًا حصلوا على 84 جلسة غسيل كلوي مجدولة وجلسة إسعافية واحدة، بينما تلقى 16 مريضًا خدمات المعاينة والفحوصات الطبية في عيادة أمراض الكلى، حيث بلغت نسبة الذكور 72%، ونسبة الإناث 28%، بينما شكلت نسبة النازحين 13%، والمقيمين 85%، وشكلت نسبة اللاجئين 2%.ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلةً بالمركز لرفع إمكانات القطاع الصحي والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.//انتهى//15:33ت م0081