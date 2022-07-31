المدينة المنورة 02 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022 م واستشارك المدينة المنورة في أعمال قمة المدن العالمية (World Cities Summit) بوفد يرأسه معالي أمين منطقة المدينة المنورة والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورةالمهندس فهد البليهشي، حيث تطرح المدينة المنورة من خلال القمة تجاربها ومبادراتها المختلفة المتمحورة حول تحسين جودة حياة ساكنيها وإثراء تجربة زوارها .وتأتي هذه التجارب ضمن مبادرات رؤية المملكة 2030 وأهدافها الإستراتيجية، والتي تتضمن مشاريع الأنسنة ومبادرات إستراتيجية المدينة المنورة الذكية، بالإضافة إلى المبادرات الوطنية ذات العلاقة مثل مبادرة السعودية الخضراء، حيث تخطط المدينة المنورة على ضوئها لزيادة مسطحاتها الخضراء 16,1 مليون متر مربع، وزراعة 1,3 مليون شجرة و2,1 مليون شجيرة بحلول عام 2030م وذلك لخفض الانبعاثات الكربونية.كما تشارك المدينة المنورة كمدينة مرشدة في أعمال القمة التي تنظمها بالشراكة كل: من مركز سنغافورة للمدن القابلة للعيش (CLC) وهيئة إعادة التطوير الحضري السنغافورية (URA) لعرض خبراتها وتجاربها على المدن العالمية الأخرى من خلال تقديم (منصة رسيل) ضمن أعمال ورشة عمل المدن الذكية، حيث يقوم سعادة المهندس عبدالرحمن بن حسن إبراهيم المدير التنفيذي للبيانات والابتكار بهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة بعرض (منصة رسيل) الجاري تطويرها وتطبيقها بالمدينة المنورة كأول منصة لإدارة المدن الذكية بالمملكة.يذكر أن القمة تقام فعالية حصرية كل سنتين للقادة الحكوميين وخبراء الصناعة لمواجهة تحديات المدن المستدامة، ومشاركة الحلول الحضرية المتكاملة، وإقامة شراكات جديدة.وتشمل فعاليات القمة عدة أحداث أبرزها منتدى أمناء المدن العالمية، وورشة عمل المدن الذكية، وجائزة لي كوان يو العالمية.// انتهى //16:03ت م0089