الخبر 02 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022 م واسنظم مستشفى الملك فهد الجامعي ممثلًا بقسم الباطنة اليوم فعالية "اليوم العالمي لالتهاب الكبد الوبائي"، بحضور معالي رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله الربيش، وعدد من المسؤولين والزوار والمراجعين ومنسوبي المستشفى.وتضمنت الفعالية أركاناً توعوية وتثقيفية، ومشاركات استشاريين وأخصائيين وطلبة كلية الطب بالجامعة .// انتهى //16:05ت م0091