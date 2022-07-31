سكاكا 02 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022 م واسناقشت أمانة جائزة الجوف للتميز والإبداع الاستعدادات لإطلاق النسخة الثانية من الجائزة والجدول الزمني لاستقبال المشاركات والفرز وإعلان النتائج والحفل الختامي.جاء ذلك خلال اجتماع عقد برئاسة أمين عام الجائزة مستشار سمو أمير المنطقة الجوف المشرف على مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة الدكتور أحمد بن محمد السناني.وبحث الاجتماع عددا من المرئيات والمقترحات حول مسارات الجائزة، ومنوها بنجاح الجائزة في دورتها الأولى وأشادت بحجم ونوعية المشاركة في النسخة الأولى من قبل أبناء المنطقة والجهات الحكومية والأهلية والداعمين، حيث تحظى الجائزة بدعم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، ما كان له الأثر في نجاح النسخة الأولى والمساهمة في تحقيق أهداف الجائزة.يذكر أن جائزة الجوف للتميز والإبداع تضم عددا من الفروع تشمل: المشاركة المجتمعية، التميز القيادي، الأداء الحكومي المتميز، المسؤولية المجتمعية، الزراعة والإنتاج الغذائي، حماية البيئة، الإعلام الحديث، البحث العلمي، المشاريع الناجحة،التوطين، الثقافة والفنون، والنشاط الرياضي.وتهدف الجائزة إلى إيجاد بيئة تنافسية تشجع الجهات والمؤسسات والأفراد في المنطقة على الأداء المتميز والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين .// انتهى //16:15ت م0092