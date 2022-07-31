المدينة المنورة 02 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022 م واسأصدرَ معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد قراراً يقضي بالموافقة على افتتاح تخصص الفندقة بقسم تقنية السياحة والضيافة بالكلية التقنية بمحافظة العلا، ابتداءً من الفصل التدريبي الأول للعام 1444هـ، في إطار الجهود التي تبذلها المؤسسة في مجال تنوع برامجها التدريبية وتأهيل كوادر وطنية مميزة ومواكبة لتطورات واحتياجات سوق العمل في جميع المجالات .وثمَّنَ عميدُ الكلية التقنية بالعُلا المهندس عبدالعزيز بن مسلم الحربي جهودَ محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وحرصه على منح فرص التدريب لأبناء محافظة العلا بالبرامج المتنوعة التي تتلاءمُ مع التطورات والنمو السياحي التي تشهده المحافظة، منوِّهاً بجهود القيادة الرشيدة - أيَّدها الله - في دعم قطاع التدريب التقني والمهني وتأهيل أبناء وبنات الوطن في شتَّى المجالات والميادين التي تسهمُ في التطور والنماء.وأكدَ الحربي أنَّ تخصصَ الفندقة من التخصصات التي تشهدُ نموًّا كبيرًا في محافظة العُلا نظرًا لكون العُلا واجهةً سياحيةً يقصدُها مختلفُ السياح من دول العالم؛ مما يزيدُ من احتياجها للكوادر الوطنية المؤهلة لتلبية متطلبات هذا النمو الاقتصادي والسياحي.// انتهى //16:22ت م0094