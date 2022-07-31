الرباط 02 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022 م واسوصل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ إلى العاصمة المغربية الرباط في مستهل الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى المملكة المغربية حاليًا تلبيةً لدعوة تلقاها من معالي رئيس مجلس النواب المغربي رشيد الطالبي العلمي ومعالي رئيس مجلس المستشارين المغربي النعم ميارة.وكان في استقبال معاليه لدى وصوله مطار محمد الخامس معالي رئيس مجلس المستشارين المغربي النعم ميارة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية معالي عبد الله بن سعد الغريري، وعددٌ من المسؤولين.وستشهد زيارة معالي رئيس مجلس الشورى توقيع مذكرتي تفاهم للتعاون البرلماني بين مجلس الشورى ومجلسي النواب والمستشارين المغربيين، إضافةً إلى عدد من اللقاءات.ويضم وفد مجلس الشورى المرافق لمعاليه أعضاء المجلس معالي الأستاذ محمد بن حمود المزيد، والأستاذ فيحان بن عبدالعزيز بن لبدة، والأستاذ محمد بن سعد الفراج، وعددٌ من المسؤولين في المجلس.// انتهى //16:25ت م0095