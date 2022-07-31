عام / الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة / مي بنت بندر بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود
الأحد 1444/1/2 هـ الموافق 2022/07/31 م واس
جدة 2 محرم 1444هـ الموافق 31 يوليو 2022م واس
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
" بيان من الديوان الملكي "
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / مي بنت بندر بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها – إن شاء الله – اليوم الأحد الموافق 2 / 1 / 1444هـ، بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
// انتهى //
16:38ت م
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