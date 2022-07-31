جدة 2 محرم 1444هـ الموافق 31 يوليو 2022م واسصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:" بيان من الديوان الملكي "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / مي بنت بندر بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها – إن شاء الله – اليوم الأحد الموافق 2 / 1 / 1444هـ، بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة.تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.// انتهى //16:38ت م0096