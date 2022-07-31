القاهرة 02 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022 م واسالتقى رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، بسفير الصومال لدى مصر مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير إلياس شيخ عمر، وذلك بمقر الأمانة العامة للبرلمان بالقاهرة.وجرى خلال اللقاء تناول تعزيز التعاون بين الجانبين، وجهود الصومال التي تبذلها في سبيل مكافحة الإرهاب وتجاوز محنتها في أزمة الجفاف التي تمر بها.// انتهى //16:40ت م0097