إسلام آباد 02 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022 م واسدعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف نظيره الباكستاني بلاوال بوتو زرداري لزيارة موسكو.وأوضحت وسائل الإعلام الباكستانية اليوم أن هذه الدعوة وجهها لافروف خلال لقائه القصير وغير الرسمي، بزرداري على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في طشقند يوم الجمعة الماضية.وذكرت وسائل الإعلام أن هذا التطور جاء في وقت تحاول فيه إسلام آباد الحفاظ على توازن جيد في علاقاتها بين الغرب وروسيا، خصوصاً أن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان يقول: إن الولايات المتحدة تآمرت مع الأحزاب الباكستانية المعارضة له للإطاحة بحكومته؛ بسبب الزيارة التي قام بها إلى موسكو في فبراير الماضي، وسعيه إلى تحسين العلاقات مع روسيا واستيراد النفط منها بأسعار منخفضة.// انتهى //16:58ت م0098