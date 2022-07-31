القاهرة 02 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، حيث ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5.4 مليارات جنيه ليصل إلى مستوى 633.4 مليار، بعد تداولات كلية بلغت نحو 1.9 مليار.وأغلق مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" على ارتفاعٍ نسبته 1.04 % ليبلغ مستوى 9467.08 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.13 % مسجلًا 1868.3 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.99% لينهي التعاملات عند مستوى 2734.85 نقطة.// انتهى //16:58ت م0099