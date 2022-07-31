الرياض 02 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022 م واستلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، رسالة خطية من فخامة الرئيس فوستان أركانج تواديرا رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، تتعلق بتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الصديقين.وتسلم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله في ديوان وزارة الخارجية بالرياض اليوم، معالي وزير الطاقة وموارد المياه في جمهورية إفريقيا الوسطى السيد أرنير برتران بيري.وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال، مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح.// انتهى //17:07ت م0100