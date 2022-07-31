بغداد 02 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022 م واسسجلت العراق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية حالتَيْ وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 25 ألفًا و315 حالة وفاة.وأفادت وزارة الصحة في العراق، اليوم في تقريرها اليومي، بأنه سُجِّلت 1026 إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و444 ألفًا و798 إصابة.وأشار التقرير إلى شفاء 3215 شخصًا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و390 ألفًا و921.// انتهى //17:28ت م0101