القاهرة 02 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022 م واسالتقت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط بالأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط السفير ناصر كامل.وبُحِثت خلال اللقاء فرص التعاون المشترك في ضوء استضافة مصر لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27، وتمويل المشروعات الخضراء، والاقتصاد الأزرق وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتحفيز الاكتفاء الذاتي من الغذاء.// انتهى //17:30ت م0102