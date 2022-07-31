الطائف 02 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022 م واسعالجت أمانة الطائف أكثر من 22 ألف من البلاغات الواردة عبر منصاتها المختلفة، وذلك خلال الربع الثاني من العام 2022م، حيث باشرت الفرق الميدانية والموجهة لمعالجة البلاغات للشكاوى الواردة في وقت قياسي، مما أسهم في تسريع نسبة الإنجاز وتحقيق أفضل لرضا الجمهور.وبينت الأمانة أن البلاغات المعالجة شملت أعمال النظافة وتحسين المشهد الحضري والتعديات وأعمال الطرق والأرصفة والأسواق والمتاجر والمكافحة الحشرية، والحدائق والمرافق العامة ومحطات الوقود وغيرها من أنواع البلاغات الواردة.وشدد أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي على أهمية التعامل الفعال والفوري مع البلاغات الواردة، وقياس نسبة الرضا والإنجاز، مع وضع المواقع المعالجة ضمن آليات المتابعة المباشرة لضمان عدم تكرار المخالفات.وطورت أمانة الطائف آليات معالجة البلاغات الواردة وفعلت دور فرق العمل الميدانية وخطط المتابعة المستمرة لتسريع الإنجاز في معالجة البلاغات الواردة عبر هاتف العمليات الموحد 940 وتطبيقات الهواتف الذكية ومنصة (بلدي).// انتهى //17:36ت م0103