الطائف 02 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022 م واسانطلق اليوم المعسكر العلمي الصيفي الذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم بالطائف، بمشاركة إدارات تعليم مكة والباحة والليث والمخواة.وأوضح المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور فهد الشريف أن المعسكر العلمي الصيفي الذي يقام لهذا العام تحت شعار " قدرات طلابية منافسة عالميًا " يهدف لتنمية مهارات الطلاب وتعزيز معارفهم في علوم البرمجة والتصميم الإبداعي، وتدريبهم على استخدام المصادر المتجددة للطاقة النظيفة في المملكة، وإثراء الجانب الفلكي وتعزيز البحث العلمي والابتكار في مجال علوم الفضاء، وإسهام الطلاب والطالبات في رفع وعي المجتمع بأهمية المحافظة على البيئة وتنميتها، وتعزيز قدرات الطلاب والطالبات للمنافسات العالمية والإقليمية والاختبارات الدولية.وأضاف الشريف أن المعسكر الصيفي يستمر حتى 27 من الشهر الجاري، ويأتي حرصاُ من وزارة التعليم على استثمار الإجازة الصيفية في تنفيذ برامج نوعية تستهدف صقل مهارات الطلاب في المجالات العلمية، بما يسهم في إعدادهم للمنافسات العلمية الدولية.// انتهى //17:56ت م0105