رياضي / الاتحادان السعودي والبحريني لكمال الأجسام يبحثان سبل تعزيز التعاون
الأحد 1444/1/2 هـ الموافق 2022/07/31 م واس
الإسكندرية 02 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022 م واس
التقى نائب رئيس الاتحاد السعودي لكمال الأجسام قاسم الليث اليوم برئيس الاتحاد البحريني لكمال الأجسام واللياقة البدنية سامي الحداد، على هامش البطولة العربية لكمال الأجسام المقامة حاليًا في مدينة الإسكندرية المصرية.
وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الاتحادين السعودي والبحريني لكمال الأجسام، مما يسهم بتطوير اللعبة في المملكتين الشقيقتين.
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18:30ت م
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