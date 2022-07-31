إسلام آباد 02 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022 م واسضرب زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر اليوم جنوب غرب باكستان دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.وأوضحت دائرة الأرصاد الجوية والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على عُمق 30 كيلومتراً قبالة سواحل إقليم بلوشستان، وشعر به سكان المناطق الجنوبية من الإقليم.وأضافت أن هزة ارتدادية بقوة خمس درجات ضربت نفس المنطقة بعد عشر دقائق من الهزة الأولى للزلزال.وجاء هذا الزلزال في وقت يشهد فيه إقليم بلوشستان موجة من الأمطار الموسمية الغزيرة والفيضانات والسيول التي تعد الأقوى منذ عقود، والتي أدت إلى حدوث خسائر بشرية ومادية كبيرة.// انتهى //18:38ت م0110