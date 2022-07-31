الدوحة 02 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022 م واسأغلق المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، مرتفعًا بقيمة 247.980 نقطة، أي ما نسبته 1.89 بالمئة، ليبلغ مستوى 13 ألفًا و370.030 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال جلسة اليوم 181 مليونًا و799 ألفًا و041 سهمًا، بقيمة 506 ملايين و543 ألفًا و576.059 ريالًا؛ نتيجة تنفيذ 14151 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 37 شركة، فيما انخفضت أسعار 6 شركات أخرى، بينما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.// انتهى //19:04ت م0111