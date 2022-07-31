الرياض 02 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022 م واسالتقى معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه بمكتبه اليوم، بسفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة أمير خرم راتور؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة وباكستان، ودعم نمو الاقتصاد الرقمي وتشجيع ريادة الأعمال والاستثمار.وناقش الجانبان سبل تعميق التعاون بين البلدين في عدد من المجالات المتعلقة بمجال الاتصالات وتقنية المعلومات، في مقدمتها دعم نمو الاقتصاد الرقمي، والتحوّل الرقمي، والحوكمة الإلكترونية، إضافةً إلى البنية التحتية الرقمية.كما استُعرِضت خلال الاجتماع العلاقات الثنائية بين المملكة وباكستان، وتطلعات المملكة في مجال الاقتصاد الرقمي، إضافةً إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجال ريادة الأعمال من خلال تعريف الشركات في كلا البلدين الصديقين بالمزايا والمحفزات للاستثمار في سوقَيْ الاتصالات وتقنية المعلومات بالبلدين، في ظل توسع فرصهما وتناميها.// انتهى //19:05ت م0113